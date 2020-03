Ligue 1 / Coronavirus : Gourcuff désire une vraie Révolution !

L’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, croit franchement qu’il faut changer d’état d’esprit sur la planète football.

Par le biais de l’AFP, le coach des Canaris a déclaré qu’il était temps de procéder à « une modification profonde des mentalités ». Ceci est valable pour la Ligue 1 mais aussi les autres championnats européens. Pour Gourcuff, le football est « un sport d’été ». A ses yeux, « on joue dans des conditions épouvantables » en hiver et c’est aussi valable « pour les spectateurs » présents dans les stades.

Le technicien pense que « les conditions sont idéales en été » surtout qu’il est possible, depuis déjà un bout de temps, de jouer « en nocturne ». A l’image d’André Villas-Boas (OM), Christian Gourcuff attend donc une révolution en Ligue 1 en vue des mois qui se profilent.

Gourcuff veut aller au bout, mais…

Une chose est sûre, le Breton juge que la reprise du championnat est « vraiment secondaire par rapport aux interrogations sanitaires ». Pour le moment, il ne voit « pas comment on pourrait ne pas terminer la saison ». Toutefois, Gourcuff sait pertinemment que ce sera dur pour la LFP de reprogrammer les matches qu’il reste à disputer en L1…

Cette entité et bien d’autres, aux quatre coins de la planète, se creusent les méninges pour établir un nouveau calendrier. Mais pour l’heure, les autorités misent sur un confinement, plus ou moins dur, afin d’essayer d’endiguer la pandémie de coronavirus… L’heure de la reprise n’a donc pas sonné pour l’entraîneur Christian Gourcuff, les Nantais et globalement tous les joueurs professionnels.

Images de IconSport