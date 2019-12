Barça : Messi, le mercato, Simeone, son grand regret… Griezmann se confie

L’attaquant Antoine Griezmann est revenu sur son choix de signer au Barça et a exprimé son bonheur de jouer aux côtés de Lionel Messi.

Antoine Griezmann a franchi une nouvelle étape dans sa carrière l’été dernier en quittant l’Atletico Madrid pour le FC Barcelone. Après avoir remporté l’Europa League, une Supercoupe d’Espagne et une Supercoupe d’Europe avec les Colchoneros, le champion du monde 2018 espère sûrement garnir un peu plus son armoire à trophée avec les Blaugrana. Il affirme pourtant que cela n’a pas été sa motivation première au moment de signer.

Griezmann explique pourquoi il a choisi le Barça

« Je ne suis pas parti de l’Atlético pour gagner la Ligue des champions ou gagner plus de titres. Je suis venu ici, au Barça, pour apprendre un nouveau style de jeu, une nouvelle philosophie et pour grandir sur le plan personnel. L’Atlético peut aussi gagner la Liga et la Ligue des champions, ils ont l’équipe et l’entraîneur pour le faire », a-t-il affirmé sur le site de l’UEFA. Il n’est pas passé loin de réussir cette prouesse en 2016 quand l’Atletico a échoué aux tirs au but face au Real en finale de la Ligue des Champions.

Son penalty loupé en finale de la Ligue des Champions

Malheureusement pour lui, Antoine Griezmann avait manqué sa tentative. « J’étais très en colère d’avoir échoué. Je pense que mon échec a été ce qui nous a fait perdre la finale. Ça me fera toujours mal, même si je gagne (la Ligue des Champions) avec un autre club. C’était mon rêve, le rêve de tout le club et je l’avais dans les pieds. Je ne peux pas faire demi-tour mais je suis sûr que cela me fera du mal dans dix ou quinze ans », a-t-il regretté.

Griezmann applaudit Simeone et Messi

L’attaquant tricolore fait l’éloge de Diego Simeone, un entraîneur « très, très bon. C’est fantastique de voir ce qu’il arrive à faire avec une équipe. Tout le monde est derrière lui. Il trouve toujours comment gagner, il travaille beaucoup avant les matchs, il étudie chaque détail », a-t-il noté, avant de dire le bonheur qu’il éprouve à jouer désormais aux côtés de Lionel Messi.

« Nous parlons d’un joueur que nous ne reverrons peut-être jamais, ou comme il y en a seulement tous les 40 ans. Nous devons en profiter, que nous soyons ses coéquipiers, fans dans les tribunes ou ses entraîneurs. Ce qu’il peut faire avec le ballon est incroyable et c’est un spectacle de le voir jouer ou d’évoluer à ses côtés », s’est ébloui Antoine Griezmann qui espère désormais parvenir à nouer plus de liens dans le jeu avec le sextuple Ballon d’Or.

