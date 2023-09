Barça : Griezmann a pris très cher, il savoure enfin !

L’attaquant Antoine Griezmann était aux anges après la victoire du FC Barcelone contre l’Athletic Bilbao en finale de la Coupe du Roi (4-0).

Après une première période sans réussir à faire la différence, les Blaugrana n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire durant le deuxième acte. Pour sa part, Griezmann a réussi à inscrire le premier but de la rencontre à la 60e minute de jeu. Suite à ce triomphe, l’international français a fait part de son immense satisfaction. « Très heureux et très fier. Ça fait dix ans que j’évolue dans le Championnat espagnol et je n’avais toujours pas gagné la Coupe du Roi. C’est difficile mais avec du travail, de l’envie et du plaisir, on arrive à réaliser ses rêves et ses objectifs. Pour le club, je pense que c’est un soulagement », a-t-il expliqué.

Puis le gaucher a ajouté que sur le plan individuel, c’est également le cas pour une raison précise. « Moi aussi. Il y a eu des hauts et des bas depuis que je suis arrivé. Il y a eu des commentaires négatifs parfois justes et parfois injustes mais c’est comme ça, c’est le football. » Auteur de 15 buts et 11 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues cette saison, Griezmann répond bien plus aux attentes du club catalan. Après un premier exercice très délicat au Camp Nou, « AG7 » se sent mieux sur le terrain et ça se voit.

Griezmann aimerait bien réaliser le doublé

Maintenant que cette Coupe du Roi, version 2020/2021 est dans la poche, Antoine Griezmann ambitionne de triompher en Liga avec ses partenaires. « On a un beau final de Championnat à jouer. (…) On est en haut, on a envie de gagner ce Championnat et faire un chemin parfait. » Au classement du Championnat d’Espagne, le Barça occupe la troisième place. Les Blaugrana ont un point de retard sur le Real Madrid et deux sur l’Atletico Madrid après 30 journées disputées. La fin de saison sera chaude en Liga pour l’attribution du titre !

