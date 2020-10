Barça : Griezmann s’adresse indirectement à… Koeman

L’attaquant Antoine Griezmann (FC Barcelone) est vraiment épanoui lorsqu’il joue en équipe de France.

Auteur d’un but contre la Croatie (2-1, Ligue des Nations), Griezmann a contribué au succès important des Bleus à l’extérieur. Après la rencontre, le joueur du Barça a reconnu que « c’était un match compliqué, pas très beau à voir jouer, pas très beau à jouer non plus ». Antoine Griezmann a ajouté que le terrain était « gras, difficile, avec un adversaire qui avait envie de gagner ».

Pour l’ancien pensionnaire de l’Atletico Madrid, lui et ses coéquipiers ont « su souffrir ». Au final, « le plus important est de gagner ». A propos de sa réalisation, Griezmann a admis avoir eu un peu de chance. « Je pense que j’en ai mis des plus beaux. Le ballon m’est venu, j’ai essayé de le rabattre bien et frapper. J’ai tout mis dedans et si ça partait en tribune c’était pareil. »

Griezmann fait un clin d’œil à Deschamps

Pour Antoine Griezmann, le sélectionneur Didier Deschamps « sait » parfaitement où le « mettre » sur le rectangle vert afin qu’il se sente à l’aise. Le gaucher a précisé qu’il « profite de cette situation, de cette place ». Pour lui, c’est très important d’avoir « la confiance du coach et des coéquipiers ».

En disant cela, Griezmann a sans doute adressé un message indirect à Ronald Koeman. Au FC Barcelone, « AG7 » n’arrive toujours pas à être performant Parfois, il semble être perdu totalement sur le terrain. Reste à savoir si le coach néerlandais reverra, ou non, sa copie en s’appuyant sur ce que fait Deschamps en ce qui le concerne…

