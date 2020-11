France – Finlande : Griezmann reconnaît une chose, vivement la suite…

L’attaquant Antoine Griezmann (FC Barcelone) s’est exprimé, sur la chaîne M6, suite au match amical France – Finlande (0-2).

Lors de ce match, le gaucher a remplacé Wissam Ben Yedder à la 57e minute de jeu. Le joueur du Barça a essayé d’apporter du tonus et d’insuffler un autre rythme à l’escouade tricolore. Mais Griezmann et ses partenaires n’ont pas réussi à remonter le handicap de deux buts.

Après la rencontre, l’ancien footballeur de l’Atletico Madrid a évoqué des faits de jeu importants. « On a eu deux, trois occases avec Marcus. S’il les met au fond, c’est un autre match. Mais on n’était pas dedans », a-t-il tout de même admis. Antoine Griezmann a remarqué que les Finlandais étaient « bien organisés derrière ».

Griezmann pense à la suite

Les Bleus ont essayé de « mettre du monde » près de la surface de réparation, mais ils n’ont « pas su trouver les occases et faire du danger ». Griezmann considère qu’il faut « regarder » ce que les Bleus ont « fait de mauvais » et tourner rapidement la page pour une raison précise.

En effet, il faut « penser déjà à samedi » et donc au choc Portugal – France dans le cadre de la Ligue des Nations. Antoine Griezmann et ses partenaires devront être bien meilleurs pour avoir une chance de vaincre les Portugais. Face à Andorre, Cristiano Ronaldo et consorts étaient en feu (7-0, amical)…

Images de IconSport