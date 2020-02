Mercato / Man City : Guardiola persiste et signe pour son futur

Qu’on se le dise, le manager Pep Guardiola n’a pas du tout envie de tourner le dos à Manchester City en juin prochain.

Alors que le club anglais a été exclu des deux prochaines campagnes européennes par l’UEFA, Guardiola désire rester à l’Etihad Stadium. Après le succès de son équipe face à West Ham (2-0, 26e journée de Premier League), Guardiola a enfoncé le clou à ce sujet. « Personnellement, quoi qu’il arrive, je serai ici la saison prochaine. Si le club ne me limoge pas – ça peut arriver – je resterai ici à 100%, plus que jamais », a insisté l’Espagnol selon Sky Sports. Le coach âgé de 49 ans a livré les raisons pour lesquelles il n’a pas l’intention de changer d’air.

« Je veux rester plus (longtemps) que le contrat (que j’ai) maintenant (30 juin 2021). (…) C’est quelque chose de spécial. Je veux aider le club, si c’est possible, à maintenir ce niveau. » Pep Guardiola a rappelé ce qu’il avait dit en janvier dernier. « Pourquoi devrais-je partir alors que j’ai dit il y a un mois que j’aimais ce club et que j’aimais être ici ? Nous avons parlé avec les joueurs pour les trois prochains mois. Nous allons nous concentrer sur ce que nous devons faire. Ensuite, nous verrons la sentence. »

Guardiola n’a pas entendu la cloche

Apparemment, le board de Manchester City a rassuré Guardiola au sujet de la sanction très lourde de l’UEFA. « Ce qui s’est passé est arrivé, mais ce n’est pas fini. Le club va faire appel. J’ai parlé un peu de la situation et je suis convaincu que le club défendra sa position. (…) Le club pense que c’est injuste. » Au final, le technicien de Manchester City est plutôt confiant en ce qui concerne l’exclusion de l’écurie mancunienne pour les deux campagnes européennes qui se profilent.

