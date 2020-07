Manchester City : Guardiola gêné par un gros problème

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a mis en avant l’incapacité de son équipe à se hisser à la hauteur de Liverpool cette saison.

Au classement de la Premier League, les Citizens ont 23 points de retard sur les Reds qui ont été sacrés champions. Lors d’un point presse, Guardiola a répété que c’est « la constance » qui a manqué à son escouade pour pouvoir rivaliser, au niveau comptable en tout cas, avec les hommes de Jürgen Klopp. Pour lui, le beau football ne suffit pas à finir en tête du classement…

« Ne pas avoir réussi à appliquer notre plan de jeu ou la façon dont nous avons joué quand nous gagnions… L’idée de beau jeu est bonne mais à ce niveau, vous devez gagner, et nous n’avons pas réussi à le faire tout le temps », a-t-il déploré. Pep Guardiola a mis en avant le fait qu’on ne peut « pas gagner la Premier League » lorsqu’on perd « neuf matches ».

Guardiola et la barre « minimum »

Aux yeux du technicien espagnol, c’était « peut-être possible » il y a encore « quelques années » mais plus aujourd’hui. « A présent, les champions doivent obtenir plus de 90 points. Je n’ai pas été capable de résoudre ce problème dès le début de la saison. » Nul doute que lors de l’exercice 2020/2021, les Citizens auront les crocs.

Ils tenteront de remonter sur le trône de champion d’Angleterre. En plus de Liverpool et Manchester City, des équipes comme Chelsea, Tottenham, Manchester United, Arsenal voire Leicester auront leur mot à dire. De l’autre côté de la Manche, la lutte sera sans doute terrible… si ces cadors se comportent bien mieux que cette saison.

Images de IconSport