Mercato / Man City : Barça, PSG… C’est mort pour Guardiola ! (officiel)

Les dirigeants du FC Barcelone ou encore du PSG peuvent faire une croix sur Pep Guardiola (Manchester City) en vue de l’année prochaine.

Alors que son contrat précédent expirait le 30 juin 2021, Guardiola a accepté de rempiler jusqu’en 2023. Cette information a été officialisée par les dirigeants de Manchester City. Le communiqué précise que le manager espagnol a remporté 181 des 245 matches auxquels il a pris part en tant que coach. Cela correspond à un taux incroyable de 73,87% de succès.

Depuis son arrivée en 2016, Pep Guardiola a remporté 2 titres de champion d’Angleterre, 3 League Cup, 2 Community Shield et 1 FA Cup. Forcément, l’ancien entraîneur du Bayern Munich et du FC Barcelone court, avec ses joueurs, après la Ligue des Champions. C’est clairement l’objectif majeur du club anglais cette saison encore.

Mubarak souligne l’apport de Guardiola

Le président Khaldoon Mubarak a fait part de sa satisfaction d’avoir convaincu Guardiola de continuer sa route à l’Etihad Stadium. Le dirigeant a mis en avant la « culture du club » et « l’impact » du technicien qui ont été au cœur du « succès » national de Manchester City. « La prolongation du contrat de Pep est la prochaine étape naturelle dans un voyage qui a évolué au fil de nombreuses années. C’est un produit de la confiance et du respect mutuel qui existent entre lui et l’ensemble du club. »

« Cela concerne également la stabilité et la créativité au cœur de nos opérations footballistiques. Surtout, c’est une validation de la structure et de la philosophie du football qui a été construite au cours de plus d’une décennie et auxquelles il a tant contribué », a-t-il souligné. De son côté, le manager expérimenté a expliqué se sentir très bien à l’Etihad Stadium depuis quatre et demi.

Guardiola a toujours un gros appétit

« Depuis mon arrivée à Manchester City, je me sens bien accueilli dans le club et dans la ville elle-même – de la part des joueurs, du personnel, des supporters, des gens de Manchester, du président et propriétaire. Depuis, nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, marqué des buts, remporté des matchs et des trophées, et nous sommes tous très fiers de ce succès. »

Guardiola considère donc qu’il a tout ce qu’il pourrait « souhaiter » pour bien faire son « travail ». Il est « honoré de la confiance » placée en lui à l’Etihad Stadium. Son défi et celui de ses troupes est clairement de continuer à s’améliorer. Pep Guardiola est « très enthousiaste à l’idée d’aider Manchester City à le faire ».

