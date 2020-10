OM – Manchester City : Guardiola surpris par le choix de Villas-Boas

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, était très étonné de voir l’OM débuter le match en 5-3-2.

Rappelons que les Citizens ont gagné cette rencontre de Ligue des Champions sur le score de 3 buts à 0. Pour Guardiola, son équipe a « fait un bon match ». Le coach espagnol pense que ses joueurs ont réussi à « bien » se positionner par rapport au schéma tactique mis en place par Villas-Boas. « Ils jouaient à cinq derrière et on s’est bien adapté. »

« On a réussi à avoir trois corners en cinq minutes, on a joué comme on voulait jouer. Ce n’est pas facile contre un 5-3-2 mais on a fait une très bonne performance, on s’est créé assez d’occasions pour gagner », a souligné le technicien mancunien. Globalement, Pep Guardiola croit que Manchester City a bien maîtrisé son sujet au Stade Vélodrome.

Guardiola et la réaction marseillaise

« Ils ont été bien pendant dix, quinze minutes en deuxième période, mais on n’a pas trop souffert non plus. Nous ne nous attendions pas à une défense à cinq parce que l’OM ne joue pas comme ça d’habitude, mais si Marseille a été si défensif, c’est parce que nous avons bien joué. (…) L’OM est bien en Ligue 1 cette saison, on a été patient contre une équipe qui a joué bas, on a été tranquille et on a bien contrôlé leurs contre-attaques », a-t-il insisté.

Forcément, Guardiola est satisfait que lui et ses troupes soient « plus proches des huitièmes de finale » de la Ligue des Champions. Après deux matches, Manchester City a six points dans son escarcelle. Pour sa part, Marseille a zéro point et disputera un match capital contre Porto le 3 novembre… Prudemment, l’ancien entraîneur du Bayern Munich et du FC Barcelone a souligné le fait que les Citizens n’y sont « pas encore » (en huitièmes de finale).

