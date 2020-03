Mercato / Dortmund : Haaland propulsé à l’étage supérieur ?

L’agent influent Mino Raiola s’est exprimé à propos de l’avenir de son client Erling Haaland qui évolue au Borussia Dortmund.

Cette saison, l’attaquant norvégien carbure au super. Que ce soit avec le RB Salzbourg puis depuis janvier avec le Dortmund, Haaland a été une machine à scorer exceptionnelle. Le footballeur scandinave âgé de 19 ans a marqué 40 buts et effectué 9 passes décisives en seulement… 33 matches. Forcément, sa cote est montée en flèche sur le marché des transferts. Erling Haaland a une valeur marchande d’environ 80 millions d’euros d’après Transfermarkt. A vrai dire, les Borussen estiment sans doute que le gaucher, qui leur avait coûté 20 millions lors du mercato hivernal, vaut sans doute plus d’argent.

Pour sa part, Raiola ne croit pas que Haaland ait tout intérêt à changer encore d’air dans quelques mois. « C’est un joyau très important. C’est agréable de le voir jouer et comment il évolue à chaque match. Personne ne pensait que son adaptation à la Bundesliga et à la Ligue des Champions, dans une équipe comme le Borussia Dortmund, serait comme ça. Ce n’est pas facile de passer de l’Autriche à l’Allemagne et de montrer ce niveau », a souligné le conseiller d’après le journal espagnol Marca. Mino Raiola a ajouté que son poulain doit « encore beaucoup » progresser.

Haaland ne devrait pas bouger

A ses yeux, c’est bien qu’il reste « à Dortmund le temps nécessaire » avant éventuellement d’aller voir au-dessus comme on dit. Du coup, Raiola « ne pense pas qu’il quittera Dortmund cet été ». Rappelons que le contrat d’Erling Haaland au BVB 09 expirera seulement le 30 juin 2024. Les dirigeants du club allemand n’ont pas du tout l’intention de laisser partir le Norvégien. Ils comptent sur lui et ses coéquipiers afin de rendre l’équipe encore plus compétitive la saison prochaine. Objectif : remporter le Meisterschale en Bundesliga et si possible réaliser un parcours exceptionnel en Ligue des Champions.

Images de IconSport