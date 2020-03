Décidément, bon nombre de médias espagnols restent persuadés du fait que le Real Madrid a envie de passer à l’attaque au sujet d’Erling Haaland (Dortmund).

Cette saison, le buteur âgé de 19 ans a été impressionnant tant d’ailleurs avec le RB Salzbourg que le Borussia Dortmund. Avec ces deux clubs, Haaland a réussi à inscrire 40 buts et à effectuer 9 passes décisives en l’espace de… 33 matches. Au fil des mois, le Norvégien est devenu une attraction majeure en Europe. Bon nombre de projecteurs ont été braqués sur lui à juste titre. Selon As, « tous les chemins mènent à Haaland » à Santiago Bernabeu.

Cela ne signifie pas que le gaucher posera ses valises au Real Madrid cette année. En effet, les décideurs du BVB 09 ne le laisseront pas filer facilement pendant le mercato. En revanche, les Borussen pourraient être contraints de lâcher prise en 2021. A ce moment-là, la clause libératoire d’Erling Haaland sera de « 75 millions d’euros ». S’il continuait à enfiler les buts comme des perles avec Dortmund, le Real pourrait saisir cette « belle opportunité » afin de se renforcer offensivement.

Haaland et le diamant Mbappé

Notez que les dirigeants madrilènes ne seraient pas inquiets du fait que Mino Raiola gère les intérêts de Haaland. Pour ceux, ce « ne serait pas un problème ». Dans l’ensemble, les relations entre ce conseiller influent et Floréntino Pérez sont bonnes. En parallèle de ce dossier, les Merengue pensent aussi évidemment à Kylian Mbappé. Tout comme pour Erling Haaland, ils pourraient attendre l’année prochaine avant de dégainer.

En effet, le contrat du Français expirera le 30 juin 2022. S’il ne rempilait pas au PSG avant la fin de la saison prochaine, Mbappé n’aurait plus qu’une année d’engagement à honorer au Parc des Princes. Cas échéant, les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient être contraints de le vendre lors du marché des transferts estival 2021. Histoire de ne pas prendre le risque qu’il file librement ailleurs un an plus tard…

Images de IconSport