Real Madrid : Hazard reconnaît une chose importante

Par le biais de la RTBF, Eden Hazard a parlé de plusieurs sujets dont notamment sa première saison délicate au Real Madrid.

Au début de ce mois de mars 2020, le milieu offensif belge a dû passer par la case opération (fissure du péroné distal droit). L’ancien joueur de Chelsea et Lille a déclaré que « ça va mieux » pour lui désormais. En effet, « les points de suture » ont été enlevés « il y a une semaine ». Du coup, Eden Hazard « bosse un peu plus » et il « arrive à marcher ». Pour lui, « ça avance bien » même si sa convalescence est encore loin d’être terminée. A propos de la pandémie de coronavirus, Hazard a expliqué qu’il respectait le confinement.

« On ne voit personne. Ce serait quand même difficile de l’attraper. Mais si je l’attrape j’essaierai de me soigner. Oui j’ai un peu peur de l’attraper comme tout le monde mais j’ai surtout peur de le transmettre aux autres, c’est plus délicat. » Forcément, Eden Hazard a fait un premier bilan lié à cet exercice 2019/2020. Le joueur âgé de 29 ans a reconnu aisément que sa « première saison au Real est bien pourrie ».

Hazard donne déjà rendez-vous…

Toutefois, Hazard croit franchement que « tout n’est pas à jeter ». Cette « saison d’adaptation » lui a permis de prendre ses marques en Espagne. Le Belge est persuadé qu’il rebondira au cours des mois à venir. « On me jugera sur la deuxième saison. A moi d’être en forme l’année prochaine. En tout cas, le groupe est bien. J’ai découvert de nouvelles personnes. »

« Pour moi c’est une belle expérience. J’ai encore quatre ans de contrat. J’espère que je serai en pleine forme. » Auteur de 1 but et 5 passes décisives en 15 matches, Eden Hazard n’a pas encore réussi à justifier le prix de son transfert : 100 millions d’euros. La faute à des blessures sérieuses qui l’ont empêché de s’exprimer régulièrement au sein de l’équipe madrilène.

