Equipe de France (F) : Diacre tranche pour Henry et fait le dos rond

La sélectionneuse de l’équipe de France, Corinne Diacre, s’est exprimé à propos de la tempête qui secoue le foot féminin dans l’Hexagone.

Rappelons que plusieurs joueuses, dont Amandine Henry, ont fait savoir que l’ambiance n’était pas bonne en équipe de France féminine. Ce jeudi 19 novembre 2020, Diacre a dévoilé la liste des joueuses retenues afin de défier l’Autriche (27 novembre) et le Kazakhstan (1er décembre). Forcément, la sélectionneur des Bleues a été interrogée à propos de cette affaire qui a fait réagir beaucoup de monde. Au sujet de son avenir, Corinne Diacre a rappelé une chose importante.

« On aura le temps de règler les problèmes. Notre priorité est d’être concentrés. Nous réglerons ce que nous avons à régler. (…) Mon patron c’est Noël Le Graët. Il n’a pas émis le souhait de faire une réunion. Si cette réunion existait, j’y assisterais. Le temps viendra. » Ensuite, Diacre a indiqué qu’elle « reste debout » d’autant plus qu’elle se sent « soutenue » par le patron de la FFF… et « par des joueuses aussi ».

Diacre a quand même sélectionné Henry

Quid du cas Amandine Henry ? La milieu de l’OL n’avait pas été convoquée à l’occasion du dernier rassemblement des Bleues. La faute à des performances jugées insuffisantes par Corinne Diacre. Malgré son conflit avec elle, la technicienne a décidé de la convoquer ! « Je vous l’ai dit : Amandine Henry est dans la liste. Nous avons commencé avec elle comme capitaine. Nous continuons comme cela ».

Dès la semaine prochaine, la sélectionneuse de l’équipe de France aura une discussion avec ses joueuses pour tenter de calmer le jeu. « Le discours aux joueuses restera en interne. J’ai un discours face à vous. J’aurai un discours avec les joueuses. J’espère qu’il pourra rester entre quatre murs. Il sera important de voir dans quel état d’esprit les gens viendront au rassemblement. On en discutera avec les gens concernés lundi. »

Images de IconSport