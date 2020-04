Saint-Etienne / Herbin : Larqué, Romeyer… Les réactions pleuvent

Plusieurs personnalités proches de l’AS Saint-Etienne ont réagi suite à la mort de l’entraîneur mythique Robert Herbin.

Par le biais du site officiel de l’ASSE, les deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont fait part de leur immense tristesse. « C’est une immense peine qui m’a envahi hier soir quand j’ai appris le décès de Robert Herbin. Je ne cesse de penser à tout ce qu’il nous a apporté, à nous les Stéphanois. Il nous a persuadés que l’impossible en football n’existait pas. C’est comme cela que l’ASSE a renversé les plus grands clubs d’Europe dans les années 70. Son plus bel exploit a été de fédérer une ville et tout un pays derrière une équipe. En 1976, l’année de la fabuleuse épopée, la France était Verte », a rappelé Romeyer. Ce dernier a ajouté que le Sphinx « dégageait un charisme et une force incroyable » et était « un formidable manager ». Aux côtés du président Roger Rocher et du recruteur Pierre Garonnaire, Herbin a révolutionné le football français. « Supervision des adversaires, analyse vidéo, déplacements en avion… Il s’est constitué le plus beau palmarès du football français. Robert Herbin est le plus grand de nos entraîneurs de club. (…) Nous lui serons éternellement reconnaissants. Robert Herbin vivra encore longtemps parmi nous. »

De son côté, Caïazzo a souligné le fait que « le peuple vert est en deuil mais ce sont tous ceux qui aiment le football français qui doivent ressentir une immense peine aujourd’hui ». Le co-président de l’ASSE croit que le Sphinx a marqué pour toujours l’histoire du foot tricolore. « Nous garderons à jamais le souvenir d’un grand joueur international mais encore plus d’un coach d’exception qui a su redonner sa fierté à notre football à un moment où nous étions au creux de la vague. Si la France a pu conquérir une place de grande nation du football, c’est grâce à des hommes comme Robert Herbin qui ont été les pionniers d’un renouveau inespéré à l’époque. » Joueur emblématique de Saint-Etienne et aujourd’hui consultant, Jean-Michel Larqué a livré aussi sa réaction sur RMC.

Larqué et les innovations de Herbin

« C’est un entraîneur qui avait amené des méthodes nouvelles dans le travail la préparation des équipes. J’ai passé des années avec Robert en tant que joueur puis avec lui en tant qu’entraîneur, je ne l’ai jamais entendu élever la voix. C’était un homme compliqué, mais c’est ce qui faisait son charme. (…) On se souvient de Robert comme entraîneur d’une équipe qui a gagné trois titres d’affilée, mais on oublie que quand il a repris l’équipe, elle était en totale reconstruction. Il a fait jouer plein de jeunes. Les Rocheteau et Revelli, ils avaient à peine 19 ans quand Robby leur a donné leur chance. C’est un entraîneur qui a formé des joueurs et les a amenés au plus haut niveau. » Même si lui et Herbin n’étaient « pas en très bons termes » lorsqu’il a quitté l’ASSE, Larqué a « beaucoup apprécié l’homme ».

D’ailleurs, il a été « peiné de voir quelques articles parler de son addiction, de son caractère compliqué ». Pour lui, il aurait été préférable d’en parler « avant qu’il soit parti ». A la question de savoir ce qui faisait la force des Verts à l’époque, Jean-Michel Larqué a livré une réponse limpide. « On avait des garçons qui étaient des monstres, physiquement. La différence se faisait dans la dernière demi-heure. Notre façon de jouer, c’était le pressing. Ce n’était pas tout à fait ma tasse de thé, mais je m’y pliais volontiers parce qu’on a eu des moments de joie indicibles. On a toujours eu une défense extrêmement solide, mais on a aussi marqué beaucoup de buts. Dans notre équipe qui évoluait toujours en 4-3-3, chacun savait de manière très précise ce qu’il avait à faire. » Pour atteindre un tel niveau, les joueurs stéphanois travaillaient « beaucoup à l’entraînement » et bénéficiaient d’une « grande confiance » de la part du Sphinx. Au final, Jean-Michel Larqué est marqué également par la disparition de Herbin qui est le plus grand coach de toute l’histoire de l’ASSE. D’ailleurs, d’autres anciens joueurs comme Janvion, Paganelli et consorts lui ont aussi rendu un hommage vibrant.

Images de IconSport