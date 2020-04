PSG : Herrera s’exprime sur un sujet très sensible

Le milieu de terrain Ander Herrera (PSG) est prêt à faire un gros effort, avec ses coéquipiers parisiens, durant cette période difficile.

En raison de la pandémie de coronavirus, qui donne lieu à une crise économique mondiale, les joueurs de football sont attendus au tournant. Bon nombre de personnes souhaitent que ces derniers donnent une partie de leur salaire. Histoire de contribuer, comme les autres, à la solidarité. Interrogé via un échange webcam, dans le cadre du Canal Football Club, Herrera s’est exprimé à ce sujet. Pour l’Espagnol, il est évident et souhaitable que les footballeurs du PSG acceptent une baisse de salaire.

« Bien sûr. On doit être sensible avec la situation mondiale, on doit être sensible avec la situation de tous les clubs. J’ai déjà parlé avec Leonardo de ça », a indiqué l’ancien joueur de Manchester United. Ander Herrera a ajouté qu’il faut aussi penser aux sponsors comme Accor ou encore Nike qui perdent énormément d’argent actuellement.

Herrera attend un entretien majeur

« On a Accor. Tous les hôtels sont fermés. On doit être sensible avec Nike, tous les magasins sont fermés. On doit être sensible avec Accor. Le club ne peut pas vendre de billets. On doit donner au club du temps pour travailler pour récupérer. » A la question de savoir à quel pourcentage salarial les joueurs du PSG pourraient renoncer, Herrera a répondu qu’il ne sait « pas exactement » pour l’instant.

Il attend de connaître le résultat de la discussion entre le capitaine Thiago Silva et « le club ». Lorsque le Brésilien aura eu vent de la proposition du duo Al-Khelaïfi – Leonardo, alors les autres joueurs sauront à quoi s’en tenir. « La situation va être facile car on pense de la même façon », a assuré Ander Herrera.

Images de IconSport