Italie : « Dieu Ibrahimovic », Ménez évoque cette image forte

Le nouvel attaquant de la Reggina, Jérémy Ménez, s’est exprimé à propos d’un certain Zlatan Ibrahimovic (Milan AC).

Au cours d’un entretien relayé sur le site du Corriere dello Sport, Ménez a déclaré qu’Ibrahimovic est une vraie référence sur la planète foot. Certains trouvent que l’attaquant du Milan AC est arrogant et manque d’humilité. Pour sa part, le joueur de la Reggina, qui a été promue en Serie B, a confié qu’il se comporte « comme ça » naturellement ou presque.

Jérémy Ménez a ajouté que Zlatan Ibrahimovic a « toujours bien fait » sur le terrain et « fait gagner les équipes où il a joué ». Du coup, Ménez a demandé ce qu’on pouvait « dire » sur son compte… Souvent, le Scandinave s’est comparé carrément avec Dieu. Cela a toujours fait rire le natif de Longjumeau.

Ibrahimovic a un gros mental

« C’est une blague qu’il aime, il est comme ça. Je me sentais bien à ses côtés. Il me motivait à faire de mon mieux. Je n’ai jamais eu de problèmes avec lui. Un joueur comme celui-ci vous pousse à donner plus », a insisté le Français. En effet, Ibrahimovic veut « toujours gagner » et « chaque jour il donne pour bien s’entraîner et gagner ».

A ses côtés, Jérémy Ménez a pu « grandir en tant que joueur et en tant qu’homme »… même s’il n’est « pas un gars facile » et qu’il a son « propre caractère ». Aujourd’hui, Zlatan Ibrahimovic continue d’être une superstar en Serie A italienne au Milan AC à 38 ans. De son côté, Ménez évoluera en Serie B avec la Reggina la saison prochaine. Qui sait, peut-être qu’ils se recroiseront un jour dans l’élite ou dans le cadre de la Coupe d’Italie…

Images de IconSport