Mercato / Milan AC : contrat, mots forts… Ibrahimovic au centre du jeu

Le Corriere dello Sport a mis en avant les détails contractuels de Zlatan Ibrahimovic au Milan AC. Au menu également, les mots signés Stefano Pioli.

Le média italien rappelle que l’attaquant suédois est d’accord pour bénéficier d’un contrat de six mois chez les Rossoneri. Autrement dit, jusqu’au 30 juin 2020 une fois qu’il aura passé sa visite médicale dans deux jours (En savoir plus). Au niveau salarial, le Corriere dello Sport table sur une rémunération globale de 3,5 millions d’euros. Ajoutez à cela une rallonge possible de 500.00 euros en cas de qualification pour une compétition européenne. Quid de l’option éventuelle jusqu’en 2021 ? Pour cela, il faudra simplement qu’Ibrahimovic dispute au moins 50% des matches à venir du Milan AC.

Vu son niveau, on peut penser que l’ancien attaquant du LA Galaxy ou encore du PSG atteindra cette barre sans problème. Bien évidemment, Zlatan Ibrahimovic devra aussi avoir envie de poursuivre l’aventure un an de plus à San Siro. S’il décidait de tourner le dos au club italien, les dirigeants ne pourraient pas le retenir. Pour l’heure, l’entraîneur milanais Stefano Pioli s’est exprimé à propos de la venue « d’Ibra » au sein du club lombard. « Nous sommes la plus jeune équipe du championnat. Nous avons trouvé quelques limites en matière de méchanceté compétitive », a-t-il lâché via Sky Italia.

Ibrahimovic est pressé de débuter

Pioli considère donc qu’avant l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic, son effectif était trop tendre en Serie A. Ensuite, le technicien du Milan AC a tenu à remercier « le club » qui a tout fait pour pouvoir acter la venue du Suédois. « Gazidis, Maldini, Boban et Massara ont travaillé très dur pendant les vacances. » Forcément, Stefano Pioli a encensé son nouvel artilleur âgé de 38 ans. « Il peut tout faire : marquer et bien occuper la zone. Il sera le point de référence pour chaque phase offensive. »

« Je l’ai eu au téléphone. Il est très motivé et a hâte de s’entraîner avec nous. Il s’est renseigné sur l’équipe, les prochaines séances d’entraînement, les prochaines situations à affronter. » Au niveau physique, Ibrahimovic a rassuré Pioli en lui disant qu’il allait « bien ». Désormais, tout le monde au Milan AC attend les premiers pas d’Ibrahimovic avec l’équipe des Rossoneri. Ce dernier est vu comme étant le messie qui pourra remettre cette dernière sur des bons rails. Actuellement, l’écurie lombarde occupe seulement la 11e place du classement en Serie A.

Images de IconSport