Mercato / Milan AC : Ibrahimovic se fixe un objectif énorme

Qu’on se le dise, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic n’est pas en pré-retraite. Le Suédois veut briller de mille feux au Milan AC.

Vendredi (hier), les dirigeants du Milan AC ont confirmé, via un communiqué officiel, le grand retour d’Ibrahimovic. Les deux parties ont « convenu d’un accord jusqu’à la fin de la saison en cours avec une option de prolongation du contrat pour la prochaine ». Autrement dit, Zlatan Ibrahimovic pourrait rester au « pire » six mois chez les Rossoneri et au mieux un an et demi.

A 38 ans, le natif de Malmö est vu comme étant le messie pour le club lombard. Lors de son premier passage à San Siro, avec le Milan AC (2010-2012), « Ibra » avait disputé 85 matches au total. A la clé, 56 buts et 24 passes décisives qui avaient marqué les supporters milanais. Ces derniers se souviennent aussi qu’Ibrahimovic et ses coéquipiers de l’époque avaient empoché 1 Scudetto (2011) et 1 Supercoupe d’Italie (2011).

Ibrahimovic pour remonter la pente ?

Depuis cette dernière époque dorée, le Milan AC n’arrive pas à redevenir un cador de la Serie A italienne. Cette saison, les Rossoneri occupent une triste onzième place du classement au sein du Calcio. Cela n’a pas échappé à la légende Zlatan Ibrahimovic qui veut remettre l’équipe sur des très bons rails.

« Je reviens dans un club que je respecte énormément et dans la ville de Milan que j’aime. Je vais me battre avec mes coéquipiers pour changer le cours de la saison. Je ferai tout pour y arriver », a-t-il déclaré selon le site web du club italien. Une fois qu’il aura passé sa visite médicale le 2 janvier prochain, « Ibra » débutera sa mission difficile avec l’escouade lombarde.

Images de IconSport