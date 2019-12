Mercato / PSG : quel avenir pour Icardi ? Sa femme s’exprime…

Apparemment, l’attaquant argentin Mauro Icardi envisage clairement de continuer sa route au PSG la saison prochaine.

Pour le moment, le buteur est prêté par l’Inter Milan au club de la capitale française jusqu’au 30 juin 2020. Depuis son arrivée à Paris, Icardi a réussi à s’imposer avec brio au sein du onze titulaire de Thomas Tuchel. Il a disputé 16 matches, inscrit 13 buts et effectué 2 passes décisives. Dans la hiérarchie, Mauro Icardi est clairement devant le goleador uruguayen Edinson Cavani.

Au cours d’un entretien diffusé sur la chaîne Rete 4, Wanda Nara a été interrogée à propos du futur de son mari. La femme et conseillère d’Icardi a indiqué que « ce choix d’aller à Paris a également été fait pour ne pas trahir les Nerazzurri ». Pour elle, cela aurait mal vu en Lombardie s’il avait signé par exemple à la Juventus ou au sein d’un autre club de Serie A.

Icardi est épanoui au PSG

Par ailleurs, Wanda Nara a ajouté que son époux était « allé dans un club auquel il ne pouvait pas dire non ». Autrement dit, le PSG. Aujourd’hui, « MI18 » se régale vraiment au Parc des Princes. « Le présent de Mauro est à Paris, il y est très bien et marque des buts incroyables comme il l’a toujours fait. La seule chose qui m’intéresse, c’est son bonheur et il est très heureux au PSG », a-t-elle insisté.

Avec le recul, Wanda Nara pense donc que Mauro Icardi a bien fait de rejoindre « une équipe meilleure et plus importante » que l’Inter Milan. Malgré cela, la femme d’affaires garde « de merveilleux souvenirs de San Siro et des Interistes ». Elle a le sentiment que le départ d’Icardi au PSG « profite à tout le monde ». L’année prochaine, les Parisiens pourraient signer un gros chèque aux Milanais afin de conserver « MI18 ».

Images de IconSport