Mercato / PSG : alors, c’est fini ou pas pour Icardi ?

Selon le Corriere dello Sport, les dirigeants du PSG veulent toujours acter le transfert du buteur Mauro Icardi.

Cette saison, l’attaquant prêté par l’Inter Milan, jusqu’au 30 juin prochain, a disputé 31 matches toutes compétitions confondues. A la clé, 20 buts et 4 passes décisives. Dans l’ensemble, Icardi a répondu aux attentes des dirigeants du PSG et bien sûr de l’entraîneur Thomas Tuchel. Mais avant l’interruption de cet exercice, à cause de la pandémie de coronavirus, Mauro Icardi était bousculé par son concurrent direct : Edinson Cavani.

Revenu en très bonne forme, le goleador uruguayen avait regagné les faveurs de Tuchel. Aujourd’hui, il est difficile de savoir ce qui va se passer en ce qui concerne l’avenir des deux artilleurs. Icardi est encore lié avec l’Inter Milan jusqu’au 30 juin 2022. De son côté, Cavani sera libre de tout engagement le 30 juin prochain. Depuis le 1er janvier, « El Matador » peut s’engager en faveur de n’importe quel club en vue de la saison à venir.

Oui pour Icardi, mais ce n’est pas gagné…

Pour en revenir à Icardi, notez que les décideurs du PSG ont la possibilité de lever une option d’achat. Montant de la transaction éventuelle : 70 millions d’euros. Le Corriere dello Sport assure que les Nerazzurri ne sont pas enclins à baisser cette somme. Les Nerazzurri jugent qu’ils avaient déjà fait un gros effort l’été dernier. La clause libératoire de « MI18 » est, on le rappelle, de 110 millions.

Autrement dit, le Paris Saint-Germain a la possibilité de garder le footballeur âgé de 27 ans grâce à une offre inférieure de… 40 millions. Le Corriere dello Sport estime que les décideurs du PSG essaieront quand même de convaincre les Milanais de revoir leur exigence à la baisse. Le Corriere dello Sport juge qu’un accord entre les deux clubs devrait être trouvé. Un joueur du Paris Saint-Germain pourrait être ajouté sur la balance pour faciliter les choses.

Images de IconSport