FIFA : un média allemand lance « l’affaire Infantino » !

Selon le journal Süddeutsche Zeitung, le président de la FIFA, Gianni Infantino, aurait profité de sa fonction il y a trois ans.

A en croire ce média, Infantino n’aurait pas apprécié que son vol commercial pour aller du Suriname à la Suisse soit reporté le 11 avril 2017. Du coup, le président de l’instance qui régit le football mondial aurait réclamé, aux contrôleurs de gestion de la FIFA, le droit de voyager… en jet privé. En guise de justification, Gianni Infantino aurait prétexté un rendez-vous important programmé à Nyon (Suisse).

Il aurait même mentionné le nom d’Aleksander Ceferin qui officie en tant que président de l’UEFA. Pour la Süddeutsche Zeitung, cette « excuse » ne tiendrait pas la route pour une histoire de planning. Le 12 avril 2017, Ceferin se trouvait à Erevan (Arménie). Que pense la FIFA de cette histoire ? Eh bien pour l’instance, « les vols privés ne sont effectués que dans des circonstances justifiées, comme ce fut le cas le 11 avril 2017 » en ce qui concerne Infantino.

Infantino devra (peut-être…) s’expliquer

L’entité qui officie à l’échelle mondiale défend donc bec et ongles son président ce qui n’est pas très surprenant. Toutefois, le responsable de l’audit et de la conformité de la FIFA a indiqué qu’il était « dans l’impossibilité de répondre aux questions ». Pour lui, ce n’est pas envisageable « en si peu de temps ». Il doit « consulter les archives » et « les conditions ». Objectif : « procéder à des vérifications » sur cette affaire lancée par la Süddeutsche Zeitung.

