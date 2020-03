Italie / coronavirus : Balotelli en remet une couche et propose une solution

L’attaquant de Brescia, Mario Balotelli avait été parmi les premiers à appeler à une suspension des championnats en Italie.

« Et pourquoi tout ça ? Pour divertir quelqu’un ? Ou pour ne pas faire perdre d’argent ? Arrêtez de rigoler, reprenez-vous ! On ne rigole pas avec la santé », avait lancé Mario Balotelli lundi, en réaction à la décision des autorités italiennes de maintenir les championnats de football. « Arrêtez de m’écrire des conneries comme : mais vous êtes protégés ! Qu’est-ce que ça change de jouer ou non ? À huis clos, il ne vous arrivera rien ! Ce sont seulement des conneries », avait-il ajouté sur Instagram.

Balotelli ne veut pas rejouer tant qu’il y aura un seul cas de coronavirus

Quatre jours plus tard, la donne a changé : les autorités ont décidé de suspendre les matchs jusqu’à nouvel ordre en Italie, pays européen le plus touché par le coronavirus. L’attaquant de Brescia s’en réjouit et espère désormais que cette décision sera maintenue jusqu’au terme de la saison. « J’espère que le championnat ne reprendra pas. Tant qu’il aura ne serait-ce qu’un seul cas, rien ne devrait reprendre », a-t-il estimé sur les réseaux sociaux.

Pas de vainqueur et pas de relégation ?

« J’avais dit dès le début qu’il fallait arrêter la Serie A mais les gens se sont mis en colère. Peut-être qu’ils comprennent maintenant. Il fallait tout arrêter immédiatement, peut-être que nous aurions déjà trouvé la solution. À ce rythme, nous atteindrons 2021 et il y aura toujours ce coronavirus », a déploré l’ancien Marseillais qui propose une solution pour assurer la transition avec la saison prochaine. « Pas de vainqueur et pas de relégation, ce serait bien pour nous. On fait monter deux équipes de Serie B et la saison prochaine, on joue le championnat avec 22 équipes », a-t-il prôné.

Images de IconSport