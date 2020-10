Mediapro / LFP : Roures intervient, les clubs en sueur…

Le patron de Mediapro, Jaume Roures, a fait une intervention remarquée ce matin à propos du conflit avec la LFP.

Rappelons que Mediapro n’a pas payé la dernière échéance pour les droits TV de la Ligue 1 le 5 octobre dernier. Montant : 172 millions d’euros. Résultat, la LFP est contrainte de faire un emprunt pour éviter un massacre sur le plan financier pour les écuries. Lors d’un point presse, Roures a rappelé que le « projet était sur quatre ans ». Lui et les décideurs qui détiennent Mediapro veulent le maintenir. Puis Jaume Roures a mis en avant un événement qui a secoué la planète durant cette année. « Personne ne pouvait prévoir les effets socio-économiques du Covid. Cela nous a amenés à voir avec la Ligue comment nous adapter à cette situation, sans remettre en cause l’engagement d’avril 2018 ».

Il y a deux ans et demi, Mediapro et la LFP s’étaient entendus sur une somme de 780 millions d’euros par saison pour la diffusion des rencontres de Ligue 1. Roures ne voit « pas pourquoi on ne trouverait pas des solutions » dans le cadre d’un processus de conciliation. A ce stade, l’homme d’affaires ne peut « pas croire » qu’on ne « va pas s’en sortir ». Il a assuré que la chaîne Téléfoot compte « environ 600.000 abonnés » et ce « sans connaître tous les abonnements des opérateurs ». Jaumes Roures a souligné le fait que personne n’a « dit » que Téléfoot aurait « 3 millions d’abonnés la première saison »…

Roures et la prochaine échéance…

Il espère franchement que la tempête va arrêter de s’abattre sur son groupe. « Tous ces chiffres consistent à nous décrire comme très faibles et incapables de tenir nos engagements. Mediapro, c’est pas trois gars et une fille dans une pièce. Nous existons depuis 25 ans. Nous sommes présents dans plus de trente pays dans le monde. Un chiffre d’affaires de plusieurs milliards. Nous ne sommes pas n’importe qui. » Quid du prochain paiement de 150 millions d’euros programmé le 5 décembre ? Roures pense que « la question des échéances » n’a « pas beaucoup de sens ».

La LFP et les clubs professionnels concernés savent à quoi s’en tenir… « Il y a une procédure de conciliation (au tribunal de commerce de Nanterre). (…) Tout est sur la table pour permettre à tout le monde de s’en sortir. La discussion portera sur les conditions dans lesquelles le foot français pourra être correctement diffusé et rétribué. Je ne dis pas que nous n’avons pas la possibilité de payer mais que nous sommes dans un processus d’adaptation à une crise qui touche tout le monde. Face à cela, nous ferons face à nos responsabilités. » Pour l’heure, le foot français se trouve dans une situation plus qu’inquiétante au niveau financier…

Images de IconSport