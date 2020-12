Coupe de France : gêné, Castex reconnaît une chose importante…

Le Premier ministre, Jean Castex, a fait des annonces importantes liées au sport en général et à la Coupe de France de football en particulier.

Tout d’abord, l’homme politique a déclaré, sur les ondes de la radio RMC, que « le sport amateur collectif ne reprendra pas le 15 décembre ». En prime, « les salles de sport ne rouvriront pas avant le 20 janvier ». Quid des stades où jouent les équipes professionnelles ?

Eh bien sur ce point, il va falloir que les supporters attendent encore un bout de temps avant d’être fixés… Pour l’heure, il n’est tout simplement pas question, pour le gouvernement dirigé par Emmanuel Macron, de rouvrir les enceintes au public. Quid de la Coupe de France ? Depuis plusieurs jours, une rumeur tenace faisait état du fait que cette édition 2020/2021 pouvait tomber à l’eau.

Castex enterre la Coupe de France

Jean Castex a confirmé, avec une certaine gêne, l’annulation de cette compétition ! « Elle est… morte… On la soutient, on l’aide mais… (…) Euh oui elle est morte. » Une fois encore, ce sont les clubs amateurs qui seront les plus pénalisés dans cette histoire.

Sans les rentrées d’argent de la FFF et des sponsors, certains d’entre eux vont plus que jamais se retrouver dans le rouge. La sortie médiatique de Castex est, de manière globale, une nouvelle catastrophe pour le foot français déjà très affaibli… Le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, est attendu au tournant sur ce point.

Images de IconSport