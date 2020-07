Mercato / Real : Zidane et Pérez se sont plantés totalement…

Zinedine Zidane et Florentino Pérez croient qu’ils n’auraient pas dû recruter Luka Jovic lors du mercato estival 2019.

A l’époque, les Merengue pensaient avoir trouvé le concurrent et même le futur remplaçant de Karim Benzema. Ils avaient donc misé 60 millions d’euros pour réussir à déloger Jovic de Francfort. Aujourd’hui, le constat est terrible en ce qui concerne le buteur serbe… Cette saison, Luka Jovic a disputé 25 matches, inscrit 2 buts et effectué 2 passes décisives. Le compte n’y est donc pas en ce qui le concerne…

Selon Marca, le duo Zidane – Pérez est prêt à faire une croix sur lui lors du mercato estival. Les Merengue écoutent « déjà les offres pour Luka Jovic » qui a « déçu tout le monde » à Santiago Bernabeu. Après avoir songé à prêter l’attaquant en grande difficulté, les Madrilènes n’excluent « pas la possibilité d’étudier les éventuelles propositions de transfert » qui pourraient arriver à Madrid.

Jovic n’a pas fait d’efforts notables…

Toujours d’après Marca, l’attitude de Jovic, qui est « froid et réservé », l’a empêché de bien s’intégrer au sein de l’effectif du Real Madrid. Idem pendant le confinement, à cause de la pandémie de coronavirus, où il s’est fait remarquer… en mal en Serbie. Par ailleurs, Benzema a carburé au super et l’a relégué, peut-être définitivement, sur le banc voire en tribunes.

Pendant un bout de temps, Zidane a « cru au Serbe ». Le coach français avait fait part de son « intention » de lui donner « une nouvelle opportunité » pour s’exprimer sur le terrain. Mais aujourd’hui, Zinedine Zidane a revu sa copie, tout du moins en partie. Résultat des courses, Luka Jovic se retrouve sur la rampe de départ à Santiago Bernabeu. Reste à savoir si un grand club européen aura envie de le relancer la saison prochaine…

