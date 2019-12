Juve : son avenir, le meilleur joueur… les confidences de Ronaldo

L’attaquant de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a livré quelques impressions sur la Serie A et a évoqué son après carrière.

Un an et demi après son arrivée en Italie, Cristiano Ronaldo a eu le temps de prendre la mesure de la Serie A. S’il n’a pas réussi à en devenir le meilleur buteur, il a pu juger le niveau des défenseurs. Et pour l’international portugais, les meilleurs sont… à la Juventus Turin. « Les défenseurs de Serie A les plus difficiles à affronter ? Ce sont Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci et Matthijs De Ligt mais j’ai la chance de m’entraîner tous les jours avec eux », a-t-il lancé à DAZN.

Le meilleur de Serie A, c’est Ronaldo

Quant au meilleur joueur du championnat italien, pas besoin d’aller chercher bien loin. « Vous savez, j’ai gagné le prix du meilleur joueur de la Ligue (qu’il a reçu le jour même où Lionel Messi soulevait son sixième Ballon d’Or). Donc pour l’instant, c’est moi. L’année prochaine, je ne sais pas. C’est sympa, mais je dois dire qu’il y a beaucoup de bons joueurs. C’est un grand honneur, j’espère gagner à nouveau l’année prochaine », a répondu l’attaquant de 34 ans qui se dirige tranquillement vers la fin de sa carrière.

Ronaldo futur entraîneur ?

Que fera-t-il ensuite ? Prendra-t-il sa retraite ? Lancera-t-il de nouveaux business ? Restera-t-il dans le milieu du football, comme entraîneur par exemple ? « En ce moment, je ne pense pas à devenir coach, mais peut-être, qui sait ? Si un jour je m’ennuie et que ça me tente », a-t-il confié à A Bola. « Si je devenais entraîneur, je serais quelqu’un de motivant. Durant les entraînements, j’aurais l’obligation de transmettre ma passion et du talent à mon équipe. Par exemple, j’aime m’amuser, dribbler, tirer et marquer des buts. C’est ça que je devrais transmettre, ainsi que de la confiance », a ajouté Cristiano Ronaldo.

