Juve : une idée reçue sur Ronaldo démontée

Lionel Messi aurait atteint son niveau grâce au talent et Cristiano Ronaldo par le travail. Vraiment ? Pas si vite…

En mai 2019, Mehdi Benatia avait livré une anecdote montrant la personnalité de Cristiano Ronaldo. « On rentre (d’un match à Bergame), et dans le bus, lui était devant, moi derrière. Je reçois un SMS de sa part me demandant ce que j’allais faire en arrivant. Le match était terminé, il faisait nuit noire. « Je rentre chez moi, pourquoi ? Et il me répond : « Je vais aller à la salle faire une séance de cardio et de musculation ». Il a été faire 1h30 de sport, en pleine nuit après un déplacement. Voilà pourquoi ​CR7 est CR7″, a raconté l’ancien défenseur turinois.

Messi le talent et Ronaldo le travail, c’est n’importe quoi pour Benatia

S’il admet par là que le Portugais est un bourreau de travail ce qui lui a permis d’atteindre et se maintenir à un tel niveau de performance, l’actuel pensionnaire d’Al Duhail ne veut pas le réduire à cela pour autant, comme il l’entend souvent. « Messi le talent, Ronaldo le travail, ça fait quinze ans que j’entends ça et franchement pour moi, c’est n’importe quoi », a exprimé le Marocain sur RMC. « Messi a un don du ciel, c’est certain, il fait partie des meilleurs de l’histoire si ce n’est pas le meilleur, mais me dire que Cristiano c’est le travail plutôt que le talent, ça veut dire quoi ? »

« Ça veut dire que si moi j’avais autant travaillé que lui j’aurais été aussi fort ? Mais non, ce n’est pas possible. Cris c’est beaucoup, beaucoup de talent. Il a travaillé énormément oui, plus que les autres même, mais on ne peut pas les opposer sur la question du talent. On ne peut pas résumer sa carrière seulement au travail », a soutenu Benatia. Depuis le début de la saison, Ronaldo a déjà marqué 6 buts en 5 matchs. Toujours aussi impressionnant malgré ses 35 ans.

Images de IconSport