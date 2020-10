Juve : Ronaldo accusé en haut lieu, son clan sort les griffes

Alors qu’un ministre accuse Cristiano Ronaldo d’avoir enfreint les règles sanitaires, sa famille dénonce une grosse arnaque.

« Nous respectons toutes les mesures de sécurité… et pourtant c’est arrivé. Cristiano ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Depuis lundi, nous sommes totalement confinés ici. Ils nous ont testés, tout le monde était négatif, et personne d’autre n’est entré. Tout le monde a respecté les règles, quelque chose s’est passé », a réagi le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos après avoir appris que Cristiano Ronaldo avait été testé positif au coronavirus alors qu’il était en sélection.

La mère et la soeur de Ronaldo se lâchent

Suite à ce test, le quintuple Ballon d’Or a choisi de rentrer chez lui à Turin. Un acte pointé du doigt par le ministre des Sports italien Vincenzo Spadafora. A-t-il violé le protocole sanitaire mis en place pour lutter contre l’épidémie ? « Oui, je pense que oui, s’il n’avait pas d’autorisation spécifique de l’autorité sanitaire », a-t-il jugé au micro de Rai Radio Uno. La situation ne fait pas rire du tout la famille du joueur.

« Plusieurs milliers de personnes ont cru à cette pandémie, aux tests et aux mesures sanitaires. C’est la plus grosse arnaque que j’ai vue depuis ma naissance », a lâché sa mère qui ne manquera pas d’être accusée de verser dans le complotisme. Idem pour la soeur de Ronaldo : « Aujourd’hui j’ai lu une phrase que j’approuve, et qui disait: ‘Assez de ce monde de marionnettes’. Ouvrez les yeux. Car il serait tout de même dommage de passer à côté de si bons conseils », a lancé Katia Aveiro.

Images de IconSport