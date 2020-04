Juve : Ronaldo raconté par l’entraîneur qui a lancé sa carrière

L’entraîneur Laszlo Bölöni se souvient de Cristiano Ronaldo qu’il a eu sous ses ordres au début de sa carrière.

Il est loin le temps où Cristiano Ronaldo faisait ses premières armes, encore inconnu aux yeux de l’Europe et du monde du football, au Sporting Portugal. Mais Laszlo Bölöni n’a rien oublié de ses débuts. L’entraîneur de 67 ans, qui a eu la chance de le découvrir et de le lancer entre 2001 et 2003 à Lisbonne, se souvient du talent brut qu’il a eu à façonner.

Ronaldo voulait dribbler tous ses adversaires

« Avec les jeunes, il jouait numéro 9. Mais j’ai décidé de le mettre ailier droit parce qu’il était jeune et léger, il pesait 60 kg, cela aurait été difficile pour lui de jouer des épaules et de se confronter à des défenseurs de 100 kg. Sur le côté, avec sa vitesse et ses dribbles fantastiques, j’ai pensé qu’il serait beaucoup plus efficace », raconte l’actuel entraîneur d’Antwerp (Belgique), passé par Nancy, Rennes, Monaco et Lens notamment.

« Je suis content de ma décision, mais c’était compliqué au début. Le plus important pour lui à ce moment, c’était dribbler. Il n’arrivait pas à jouer sans dribbler. Mon travail a été de lui dire que dribbler pour éliminer un défenseur ou deux était important. Mais cinq défenseurs, c’était trop ! J’ai essayé de lui expliquer jusqu’où ses dribbles étaient utiles et il a peu à peu trouvé le bon chemin grâce à son intelligence », a expliqué Laszlo Bölöni à Marca.

CR7, un gladiateur

A 35 ans, Cristiano Ronaldo est-il désormais au crépuscule de sa carrière ? « Personne ne peut dire combien de temps il va continuer. Il y a une qualité dont nous n’avions pas parlé : sa mentalité, typique d’un gladiateur. Il est très fort, mais il en veut toujours plus. C’est un garçon très travailleur, il a un physique privilégié, techniquement c’est un footballeur accompli. S’il ne se blesse pas, je pense qu’il peut jouer encore plusieurs années », a présumé le technicien roumain.

Images de IconSport