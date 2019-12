Mercato / Tottenham : Mourinho ne vendra jamais son… ouragan

Le manager de Tottenham, José Mourinho, adore l’attaquant Harry Kane. A ses yeux, ce dernier est clairement intransférable.

Jeudi (hier), l’équipe des Spurs défiait celle de Brighton&Hove Albion. Tottenham s’est imposé sur le score de 2 buts à 1 (19e journée de Premier League). Lors de ce match, Kane a été une nouvelle fois décisif puisqu’il a égalisé à la 53e minute de jeu. Le buteur anglais a remis son escouade sur des bons rails. Cela n’a pas échappé à Mourinho. Selon Sky Sports, le « Special One » a encensé celui qu’on surnomme « Hurrykane » (en anglais, hurricane veut dire ouragan).

« Quand je n’étais pas son entraîneur, je disais toujours que Kane était le genre d’attaquant qui était fantastique même lorsqu’il ne marquait pas. » Le Portugais a ajouté que sur le terrain, la star de Tottenham « presse », « récupère les balles », « tient le jeu », « fait des passes », « recule »… Par exemple, il « couvre la position » de Dele Alli lorsque ce dernier passe à l’attaque.

Mourinho inarrêtable sur Harry Kane !

Du coup, cela permet à « l’organisation défensive » d’être bien faite. Au final, José Mourinho considère que Harry Kane est un footballeur « fantastique ». Il l’a prouvé encore une fois face à Brighton&Hove Albion. « Il a marqué deux grands buts. Le premier correctement refusé par la VAR. Mais l’action et le mouvement étaient brillants. »

« La deuxième frappe était brillante. Le but était fantastique et important. Son travail était absolument phénoménal », a insisté José Mourinho. On l’a compris, l’ancien manager de Tottenham n’acceptera jamais de laisser partir son artilleur âgé de 26 ans. Cette saison, « Hurrykane » a encore une ligne de statistiques remarquable (23 matches, 16 buts et 2 passes décisives).

Images de IconSport