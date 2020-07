Mercato / PSG : une nouvelle menace plane pour Kanté !

Selon La Gazzetta dello Sport, le PSG et le Real Madrid ne sont pas les seuls clubs à pister N’Golo Kanté (Chelsea) cet été.

Il y a quelques temps, on apprenait via The Times que le board de Chelsea envisagerait très sérieusement de vendre Kanté durant ce mercato estival. Les Blues espéreraient obtenir une indemnité de transfert d’environ 80 millions d’euros. Cette dernière servirait notamment à régénérer l’effectif de Frank Lampard en vue de la saison prochaine.

Depuis déjà plusieurs années, le duo PSG – Real lorgne le milieu de terrain. Mais d’après La Gazzetta dello Sport, un autre grand club européen rêve aussi d’obtenir la signature de N’Golo Kanté. Il s’agit de l’Inter Milan. L’entraîneur des Nerazzurri, Antonio Conte, connaît bien le champion du monde tricolore. En effet, il l’avait eu sous ses ordres à… Chelsea.

Kanté, la pièce de puzzle décisive ?

A plusieurs reprises, l’Italien l’avait encensé. Aujourd’hui, il aimerait bien que Kanté pose ses valises au Stade Giuseppe Meazza et renforce l’entrejeu de son onze titulaire. Avec une recrue de ce calibre, l’Inter Milan aurait peut-être la possibilité de rivaliser sérieusement avec la Juventus Turin pour le Scudetto lors de l’exercice 2020/2021. Notez que le contrat de l’ancien pensionnaire de Leicester expirera le 30 juin 2023 à Chelsea.

