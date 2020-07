Mercato / PSG : une énorme perte se profile pour Kimpembe

Le défenseur central français du PSG, Presnel Kimpembe, s’est exprimé à propos de Thiago Silva.

Normalement, le Brésilien aurait dû quitter le Parc des Princes le 1er juillet dernier. Autrement dit, à la fin de son contrat. Mais finalement, Thiago Silva fait du rab au PSG. En effet, le défenseur central veut finir cette saison 2019/2020 avec l’écurie francilienne. C’est pour cela qu’il a rempilé deux mois de plus, donc jusqu’au 31 août. Après le sacre en Ligue 1 et en Coupe de France, Thiago Silva a encore au moins deux matches à disputer avec ses coéquipiers.

Le premier est la finale de la Coupe de la Ligue face à l’OL. Le second est le quart de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame. Forcément, l’ancien joueur du Milan AC espère que le PSG continuera l’aventure en C1 et ira même jusqu’au bout. Cela lui permettrait de disputer deux rencontres supplémentaires (demi-finale et finale).

Kimpembe prend exemple sur Thiago Silva

En attendant, son jeune partenaire Presnel Kimpembe a vanté ses mérites via RMC. « Je l’ai très souvent dit : Thiago est un modèle pour moi. Étant plus jeune, et même aujourd’hui, c’est quelqu’un sur qui j’aime copier et que j’aime regarder jouer. » Ces dernières années, le footballeur très expérimenté lui a « beaucoup appris » et « beaucoup parlé » pour qu’il progresse au PSG.

Kimpembe l’a « toujours remercié pour ça ». L’international français a souligné le fait que « c’est quelqu’un » (Thiago Silva) qu’il n’oubliera « jamais ». Par ailleurs, Thiago Silva est « un grand homme, un super mec », avant même « d’être un footballeur », que « ce soit sur ou en dehors du terrain ». Presnel Kimpembe prend « tout » ce qu’il lui « donne » et cela lui permet d’avancer.

Images de IconSport