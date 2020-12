Liverpool : Klopp a tenté un pari, le résultat est là !

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, ne regrette pas d’avoir titularisé Caoimhin Kelleher contre l’Ajax Amsterdam (1-0).

Avant ce duel crucial de Ligue des Champions, Klopp devait composer son équipe sans le titulaire habituel Alisson qui est blessé. Logiquement, le coach allemand aurait dû aligner la doublure Adrián. Mais finalement, « Kloppo » a choisi de titulariser le troisième portier dans la hiérarchie : Kelleher. Le footballeur irlandais âgé de 22 ans a saisi sa chance au vol comme on dit ! En effet, il a fait preuve d’une grande solidité et réussi à garder sa cage inviolée.

Après le match, Klopp a été le féliciter sur le terrain avec un grand sourire. « Je pense vraiment qu’Adrian a fait un travail fantastique pour nous. Il a réussi plusieurs clean sheets. Mais nous avions besoin de la capacité de jeu naturelle de Caoimhin Kelleher. Il est également un bon gardien. Nous avons pris cette décision mais on ne sait jamais comment ils vont y faire face (Kelleher et Adrián). Je suis vraiment content de son calme et de sa qualité », a confié l’Allemand.

Klopp face à l’embarras du choix

Pour Jürgen Klopp, Kelleher a réussi « deux fois » des arrêts vraiment décisifs et en prime « de manière exceptionnelle ». Pour conclure, l’ancien coach de Dortmund a confié que Caoimhin Kelleher « dormira très bien ce soir ou pas du tout ». Une chose est sûre, le dernier rempart a marqué des points précieux à Anfield. Lorsque Alisson sera rétabli, il sera clairement (encore plus…) en concurrence avec Adrián pour la place de numéro deux…

Images de IconSport