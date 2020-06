Liverpool : Klopp inquiet, il écrit une lettre importante

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, s’inquiète toujours au sujet du coronavirus et des rassemblements publics suite au sacre national.

Incapables de remporter le titre national majeur depuis 1990, les Reds ont mis fin à la malédiction cette saison en Premier League. Klopp et ses troupes sont clairement aux anges depuis que la couronne de champion est en leur possession. Néanmoins, des rassemblements massifs, durant lesquels des débordements ont été constatés, ont eu lieu dans les rues de Liverpool suite à cette belle épopée. Par le biais du Liverpool Echo, l’ancien coach de Dortmund a publié une lettre pour tenter d’apaiser la situation liée à la pandémie de coronavirus.s

« J’adore votre passion, vos chansons, votre refus d’accepter la défaite, votre engagement, votre compréhension du jeu et votre foi en ce que nous faisons. (…) Ce que je n’ai pas aimé, ce sont les scènes qui ont eu lieu au Pier Head vendredi. Je suis un être humain et votre passion est aussi ma passion. Mais pour l’instant, le plus important est que n’ayons pas ce genre de rassemblements publics », a-t-il souligné.

Klopp craint une autre vague

« Nous le devons aux plus vulnérables de notre communauté, aux agents de santé qui ont tant donné et que nous avons applaudi, à la police et aux autorités locales qui nous aident. Je vous en prie, célébrez (le titre) mais de manière sûre et dans le cadre privé, par lequel nous ne risquons pas de propager cette terrible maladie plus loin dans notre communauté. »

Jürgen Klopp espère que l’effort collectif pour « lutter contre le Covid-19 » ne sera pas « voué à l’échec » au cours des jours et des semaines à venir. « Lorsque le moment sera venu, nous célébrerons. Nous profiterons de ce moment et peindrons la ville en rouge. Mais pour l’instant, restez à la maison autant que possible. Ce n’est pas le moment d’être dans le centre-ville en grand nombre ou d’aller près des terrains de football. »

Images de IconSport