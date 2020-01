Liverpool : Klopp se fait tacler suite à une altercation

L’entraîneur de Monterrey, Antonio Mohamed, s’est exprimé à propos de son altercation avec Jürgen Klopp (Liverpool).

Lors de la Coupe du monde des clubs, Klopp avait pété un plomb lors du match entre Liverpool et Monterrey (2-1). Le coach allemand s’était plaint à la suite de plusieurs fautes commises par les joueurs adverses. A un moment donné, « Kloppo » avait reproché à Antonio Mohamed d’avoir réclamé l’expulsion de Mohamed Salah. Au passage, l’ancien technicien de Dortmund lui avait tiré la langue.

De l’eau a coulé sous les ponts depuis ce duel chaud bouillant. Cependant, Mohamed n’a pas digéré l’attitude de Klopp et il l’a fait savoir via Record. A ses yeux, ce dernier « n’a pas été respectueux » envers lui et ses joueurs à Doha. Antonio Mohamed a ajouté que « Kloppo » « n’arrêtait pas de demander des cartons jaunes ».

Klopp avait fini par l’énerver

Puis l’entraîneur de Monterrey a insisté sur le fait que Jürgen Klopp lui avait « tiré la langue » et s’était « moqué » de lui. Au départ, Mohamed avait « d’abord ri » mais cela l’avait ensuite « un peu ennuyé ». Du coup, il avait fini par perdre son « sang-froid » sur le bord du terrain.

Antonio Mohamed a admis qu’il l’avait « insulté en espagnol ». En temps normal, il « ne joue pas à ce jeu », qui ne sert à rien, mais il était « devenu fou » en voyant l’attitude de Klopp. Rappelons qu’à l’issue du Mondial des clubs, Liverpool avait empoché le titre de champion du monde.

Images de IconSport