Liverpool : VAR, Super League… Klopp voit vraiment rouge

Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, n’est pas content de l’évolution du football professionnel depuis quelques temps.

Suite au succès de son équipe face à Watford (2-0, 17e journée de Premier League), Klopp a fait une annonce importante. En clair, le coach allemand a déclaré – selon le média britannique Sky Sports – qu’il ne voulait plus « célébrer les buts » de son escouade ! Tout du moins, pas directement après avoir vu trembler les filets.

Jürgen Klopp a ajouté qu’il fallait « attendre que quelqu’un », en l’occurrence l’arbitre aidé souvent par un juge de la VAR, confirme que « c’est (bien) un but » valable. En disant cela, « Kloppo » a montré implicitement que les émotions liées à un but inscrit était beaucoup trop liées à l’assistance vidéo. Pour lui, cela nuit au football.

Klopp ne veut pas de la « Super League » !

A l’image de la légende Sir Alex Ferguson (En savoir plus), Klopp n’est pas du tout favorable à l’instauration d’une Super League. Pour l’ancien guide du Borussia Dortmund, cela compliquerait encore la tâche des entraîneurs et des équipes sur la scène européenne. « J’ai lu un article aujourd’hui qui disait que les meilleurs clubs voulaient plus de matches en Ligue des champions. »

« Je ne suis pas impliqué dans ces plans. Ce sont aussi des conneries », a-t-il lâché. Jürgen Klopp est persuadé qu’il ne faut pas « mettre plus » de matches au programme des clubs alors qu’une saison est déjà « difficile et longue » pour tous les acteurs. « Kloppo » croit qu’il faudrait, au contraire, alléger le calendrier pour permettre aux joueurs de recharger plus souvent leurs batteries.

Images de IconSport