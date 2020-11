Equipe de France : un joueur très déçu de son sort…

Qu’on se le dise, Aymeric Laporte (Manchester City) est déçu de ne plus faire partie du groupe France.

Jusqu’à présent, le défenseur central n’a pas honoré une seule sélection avec les Bleus. Toutefois, Laporte avait été convoqué par Didier Deschamps en mars 2017 sans avoir l’occasion de s’exprimer. Rebelote en août 2019. Malheureusement pour lui, l’ancien pensionnaire de l’Athletic Bilbao avait dû renoncer à cause d’une blessure. Cette saison, Aymeric Laporte a disputé 6 matches au total avec l’escouade de Manchester City.

Le natif d’Agen s’est exprimé à propos de l’équipe de France sur la chaîne Canal+. Le gaucher considère qu’au « niveau du club », il a « fait de très belles choses ». Laporte est « très content » de son « parcours » à l’Etihad Stadium depuis son arrivée en janvier 2017. Puis le Français a indiqué qu’il « manque un petit plus par rapport à la sélection nationale ».

Laporte n’a pas perdu espoir

On l’a vu plus haut, « cela fait longtemps » qu’il n’a plus été appelé par Deschamps. Pour lui, c’est clairement « une grosse désillusion ». Aymeric Laporte a rappelé qu’il a disputé plusieurs matches avec les Espoirs (19 sélections), les U19 (12 sélections), les U18 (9 sélections) et les U17 (sélections). Pour l’heure, il n’arrive pas à franchir la dernière marche qui est d’intégrer l’équipe de France A.

Laporte croit qu’il faut « accepter » cela, « travailler dur au quotidien » et « s’affirmer pour revenir au niveau ». Dans l’idéal, il aimerait intégrer l’escouade tricolore l’année prochaine. Histoire de maximiser ses chances de disputer l’Euro 2021 et peut-être ensuite la Coupe du monde 2022.

Images de IconSport