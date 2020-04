Le Graët a une idée… Le PSG et Lyon vont-ils être d’accord ?

Le président de la FFF Noël Le Graët propose de reprendre la compétition par les coupes nationales. Le PSG, Saint-Etienne et Lyon seront-ils d’accord ?

En attendant les précisions du Gouvernement qui doit annoncer son plan de déconfinement la semaine prochaine, les instances française de football planchent d’ores et déjà sur le calendrier en discutant des diverses hypothèses pour terminer la saison. Le président de la FFF Noël Le Graët propose que les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue précèdent la reprise de la Ligue 1. Il s’en explique dans les colonnes de L’Equipe.

Le Graët veut disputer les finales de coupes avant la reprise de Ligue 1

« Le début du championnat est à fixer. On va peut-être modifier un peu le calendrier. J’ai demandé que le premier match soit la finale de la Coupe de France » qui doit opposer le Paris Saint-Germain à l’AS Saint-Etienne. « On pourrait reprendre avec cette rencontre, le samedi 13 juin ou le 20 juin. Cela donnerait une bonne image du football amateur et professionnel que l’on démarre par cette compétition », a-t-il estimé.

« Et on jouerait la finale de la Coupe de la Ligue trois jours après ». Elle doit opposer le Paris Saint-Germain à l’Olympique Lyonnais. « Comme ça les deux coupes auraient lieu avant le début du championnat. On est en train de refaire le calendrier, à la Fédé et à la Ligue. Cette proposition n’a pas été contredite. Je considère que quand on ne me dit pas non, c’est oui », a conclu Noël Le Graët.

Comme vous le savez, ces deux finales impliquent le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale sera-t-il d’accord avec cette proposition, qui l’obligerait à disputer d’emblée deux finales en trois jours ? Pas évident… Pas sûr non plus que l’Olympique Lyonnaiss acceptera d’affronter le club de la capitale sans avoir de match officiel dans les jambes, alors que son adversaire aura lui déjà disputé une première finale trois jours avant.

Images de IconSport