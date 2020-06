FFF : l’attaque de Fernandez ? Le Graët s’en tamponne !

Le président de la FFF, Noël Le Graët, se moque des propos signés Luis Fernandez il y a quelques jours.

Rappelons que l’ancien entraîneur a déclaré que le football français manque cruellement « d’un grand chef » à la tête de la FFF. Fernandez espère franchement que quelqu’un arrivera à déboulonner Le Graët. Les élections pour le poste de président de la Fédération Française de Football auront lieu en mars 2021. Lors d’une interview relayée par Le Figaro, Noël Le Graët a confié… qu’il n’en a « rien à cirer ».

En résumé, les propos, signés Luis Fernandez ne l’affectent pas. Le patron de la FFF considère que ce serait bien qu’il y ait « plein de candidats ». Cela prouverait que l’instance est « intéressante ». Le Graët a répété qu’il n’est « pas irremplaçable » à la tête de la Fédération Française de Football.

Le Graët est prêt pour le « combat »

Notez des champions du monde 1998 comme Fabien Barthez, Emmanuel Petit, Robert Pirès, Lilian Thuram, Marcel Desailly et Alain Boghossian seraient déjà prêts suivre Fernandez. Par ailleurs, ce dernier a précisé qu’il ne désire pas être le président de la FFF. En attendant l’élection, Noël Le Graët a souhaité « bon courage » – non sans malice – à ceux et celles qui le défieront l’an prochain.

Images de IconSport