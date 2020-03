Les championnats pourront-ils aller à leur terme ? Tebas et Le Graët répondent

Nul ne sait quand les championnats de football pourront redémarrer, ni s’ils pourront être menés à leur terme. Noël Le Graët s’exprime sur le sujet.

Depuis la décision de stopper les championnats européens pour lutter contre la propagation du coronavirus, de nombreuses questions se posent. A commencer par celle de savoir si les compétitions pourront être menées à leur terme cette saison. Pour ce faire, il conviendra de ne pas redémarrer trop tard, ou alors de reporter l’Euro 2020 afin de libérer de nouvelles dates durant l’été, permettant ainsi de prolonger les championnats au-delà du mois de mai (l’UEFA devrait rendre sa décision demain concernant l’Euro mais aussi la Ligue des Champions et la Ligue Europa).

Tebas et Le Graët restent optimistes

Pour l’heure, les dirigeants ne semblent pas trop inquiets, à l’image du président de la Ligue espagnole Javier Tebas et le président de la FFF Noël Le Graët qui pensent qu’il y a encore suffisamment de temps devant nous pour terminer les compétitions entamées. « Je suis persuadé qu’on finira la saison. Nous travaillons avec d’autres ligues pour accorder nos dates », a confié Javier Tebas à la Cadena COPE.

« On est mi-mars. Au pire il y en a pour… On ne peut pas citer de dates, on ne peut pas dire n’importe quoi. On a en tout cas pris des décisions jusqu’à mi-avril. On aura le temps », a jugé Noël Le Graët auprès du Progrès. « Ce n’est pas le foot pour moi la priorité même si j’ai la mission d’arranger les choses le jour où on le pourra. Pour le moment, c’est la chasse au virus, de faire en sorte qu’il n’avance pas. Le football reprendra dès que la maladie aura pris recul. On a le temps, on peut jouer au mois de juin, il n’y a absolument aucun problème », a estimé le président de la FFF.

Images de IconSport