Leipzig : le constat implacable de Nagelsmann sur le PSG

S’il regrette les cadeaux faits au PSG, l’entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann admet que les Parisiens méritent leur victoire (3-0).

Contrairement au match précédent face à l’Atalanta Bergame contre qui il avait dû patienter jusque dans les dernières secondes pour s’imposer (2-1), le Paris Saint-Germain a dominé Leipzig (3-0) de la tête et des épaules mardi soir à Lisbonne en demi-finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Thomas Tuchel ont rapidement pris l’ascendant avant de dérouler face à une équipe allemande impuissante. Après la rencontre, Julian Nagelsmann a reconnu la supériorité des Parisiens.

Le PSG était trop fort pour Leipzig

« Le deuxième but a été malheureux, c’était un peu un cadeau, comme le troisième. À ce niveau, on est très vite punis », a-t-il regretté en conférence de presse. « Mais nous voulions jouer au football, ouvrir, et les erreurs ça arrive. Nous sommes bien entrés dans la seconde période, et on prend ce troisième but venu de nulle part », a constaté l’entraîneur de Leipzig.

« Ce soir, l’adversaire a été simplement plus fort que nous, et nous devons l’accepter. Évidemment, quand on revoit un match, on trouve toujours des choses qu’on aurait pu faire autrement. Mais nous étions en demi-finales, on peut en être fiers, mais nous aurions bien aimé faire un pas de plus », a ajouté Nagelsmann qui peut néanmoins être fier du parcours réalisé par son équipe. De son côté, le PSG attend désormais le nom de son adversaire en finale. Ce sera le Bayern Munich ou Lyon qui s’affrontent ce mercredi soir dans l’autre demie.

Images de IconSport