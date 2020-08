Leipzig – PSG : Nagelsmann sait comment contrer les Parisiens

Comment l’entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann compte-t-il s’y prendre pour neutraliser le PSG ce soir en Ligue des Champions ?

Le RB Leipzig affronte le Paris Saint-Germain ce mardi soir à Lisbonne (21 heures) en demi-finale de la Ligue des Champions. Comme l’Atalanta au tour précédent, Julian Nagelsmann se méfie particulièrement de Neymar. Mais contrairement au dernier match face à Bergame face à qui il n’avait joué que la dernière demi-heure, l’entraîneur allemand devra également faire face à Kylian Mbappé (sans parler d’Angel Di Maria de retour de suspension). Comment compte-t-il contrer l’attaque de feu parisienne ?

Nagelsmann a un plan : empêcher la profondeur et avoir la possession de balle

« Il est important de travailler collectivement. Tout d’abord, nous devons nous assurer d’empêcher les ballons de pénétrer dans la profondeur. Ils ont des zones cibles précises dans lesquelles ils veulent jouer », a-t-il averti. « Nous avons déjà une idée de la façon de fermer ces espaces. Le but est de percevoir la pression exercée par le manieur », a poursuivi le coach de Leipzig auprès de Goal.

« Néanmoins, l’adversaire a une incroyable qualité individuelle. Surtout beaucoup de vitesse, tactiquement au point, c’est imparable physiquement, parce que si un Mbappé est plus rapide que vous, alors c’est tout et vous ne pouvez rien y faire », a-t-il admis. « Je crois que nous pouvons gêner davantage l’adversaire si nous avons nous-mêmes beaucoup la balle et que l’on veut se créer des opportunités », a prôné Nagelsmann. Ou bien en défendant très bas pour empêcher Mbappé and co de trouver des espaces dans leur dos.

