Mercato / PSG : Lenglet a basculé au fil des années

Le défenseur central Clément Lenglet (FC Barcelone) n’envisage pas vraiment de signer au PSG… qui était son club de cœur.

Lors d’une interview accordée au Parisien, l’international français s’est exprimé à propos de son futur. Récemment, la rumeur Inter Milan est sortie du lot. Lenglet a déclaré que « ce sont des rumeurs difficiles à commenter ». D’un côté, le défenseur central se régale vraiment au Camp Nou. « Je suis très heureux à Barcelone, je joue régulièrement, la ville est magnifique, je viens d’y avoir mon premier enfant… »

Mais d’un autre côté, Clément Lenglet croit qu’après « la crise », liée à la pandémie de coronavirus, « on n’est à l’abri de rien » étant donné que « la situation est difficile pour tous les clubs » au niveau économique. Qui sait, peut-être que les dirigeants barcelonais pourraient tenter de le vendre au cours de ce mercato estival.

Lenglet avait un faible pour le PSG, mais…

Puis Lenglet a été interrogé au sujet du Paris Saint-Germain. Lorsqu’il était plus jeune, l’ancien joueur du FC Séville et de Nancy raffolait du club de la capitale française. « Petit, j’étais un vrai supporter du PSG. Mon père m’emmenait même au Camp des Loges pour assister aux entraînements. Je me souviens d’y avoir croisé Ronaldinho, Pauleta et d’autres grands joueurs qui ont marqué l’histoire. »

Mais lorsqu’il était « devenu professionnel », tout avait « évolué » dans son esprit. A ses yeux, c’était ensuite inconcevable de supporter à fond le PSG. « Quand j’ai commencé à Nancy, j’étais dans le même championnat que Paris. Je ne pouvais pas supporter une équipe contre laquelle je jouais. Et quand on passe par des clubs à l’identité très forte comme Séville ou le Barça, on en devient forcément fan. »

Même s’il n’est plus vraiment un fan du PSG, Clément Lenglet a avoué que cela « ferait rêver » de prendre part à « une finale Barça-Paris » en Ligue des Champions. Seule « condition » requise : « que le Barça la gagne, bien sûr ! ». Pour l’heure, le FC Barcelone n’est pas qualifié pour les quarts de finale de la C1 a contrario du PSG. En 8e de finale aller, les Blaugrana ont concédé un résultat nul décevant contre Naples (1-1).

Images de IconSports