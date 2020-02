OL – ASSE : Dubois n’est pas rassasié, il en veut encore !

Le latéral français de l’OL, Leo Dubois, est pressé de défier Saint-Etienne au Parc OL dimanche prochain (27e journée de Ligue 1).

Au cours d’une conférence de presse, le défenseur a déclaré que lui et ses coéquipiers sont vraiment « très contents d’avoir gagné face à la Juventus ». Rappelons que Lyon a vaincu la Vieille Dame sur le score de 1 but à 0 en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Pour Dubois, il y a eu « un bel état d’esprit collectif ». Forcément, Leo Dubois espère que lui et ses partenaires arriveront à faire « le plus dur en jouant là-bas ». Histoire de « faire un résultat positif » et de composter le fameux ticket pour les quarts de finale de la C1.

A propos du derby OL – ASSE maintenant, Dubois a souligné le fait que ce dernier était « toujours un match différent » à disputer. A ses yeux, il faudra « faire un grand match » au Parc OL et « gagner face à Saint-Etienne ». « Quand j’ai joué mon premier derby j’ai pris conscience que c’était primordial. C’est bien d’avoir cette rivalité. On en entend parler depuis dix jours. C’est un match décisif pour tout le monde. »

Dubois n’a pas oublié la première manche…

Pour l’ancien joueur du FC Nantes, « c’est très important pour le club et les supporters ». Le 6 octobre dernier, l’Olympique Lyonnais avait chuté contre l’ASSE à Geoffroy-Guichard (0-1, 9e journée de L1). Leo Dubois espère sincèrement que le club de la capitale des Gaules fera beaucoup mieux dans deux jours… A l’entraînement, le groupe des Bad Gones est venu motiver le groupe avant ce rendez-vous important. « On sait qu’on n’a pas tout bien fait et qu’il faut absolument gagner le derby. »

« L’échange a été constructif, c’est bien. On était tous présents. J’ai pris la parole pour le groupe. (…) On a tous à cœur de prendre notre revanche par rapport au match aller. On se doit de l’emporter dans ce derby. On a un groupe de grande qualité. On se doit de faire une très grosse prestation », a-t-il insisté. Favoris sur le papier, face au 15e du classement, les Gones ne devront pas se relâcher – conformément au souhait affiché par Juninho après le succès contre la Juve – en championnat.

Images de IconSport