Mercato / PSG : un raid de Leonardo lancé en Italie ?

Lors du prochain mercato estival, Leonardo (PSG) pourrait passer à l’offensive, à plusieurs reprises, en ciblant – en grande partie – un seul club.

La défaite du PSG sur la pelouse de Dortmund (1-2) a semé la pagaille au Parc des Princes. Pourtant, rien n’est perdu à l’heure actuelle. Le 11 mars prochain, les hommes de Thomas Tuchel défieront, de nouveau, le BVB 09 en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Avant le coup d’envoi, les Parisiens auront un handicap de seulement un but à remonter. Sur le papier, ce défi est largement à la portée de Neymar, Kylian Mbappé et consorts. S’ils passaient au travers à domicile, les Franciliens vivraient une fin de saison sans relief.

L’entraîneur Tuchel serait limogé certainement en mai ou juin prochain. A en croire L’Equipe, Leonardo pourrait miser sur un coach de Serie A. Alors que le nom de Massimiliano Allegri (ex-Juventus) revient souvent, le Brésilien pourrait privilégier le fait de nommer… Simone Inzaghi. Ce technicien réalise du bon travail à la Lazio Rome. Son escouade occupe la seconde place du classement au sein du Calcio. Avec 56 points au compteur, la Lazio a seulement une longueur de retard sur la Juventus qui est leader !

Leonardo pisterait deux Biancocelesti

Le club de la capitale italienne est donc en course pour le titre de champion d’Italie. Toujours d’après L’Equipe, Leonardo apprécierait aussi énormément deux joueurs de la Lazio Rome. Il s’agirait d’Adam Marusic et de Sergej Milinkovic-Savic. Le premier est âgé de 27 ans. Cette saison, le milieu monténégrin – qui peut aussi évoluer en tant que latéral droit – a disputé 9 matches et inscrit 1 but. Pour Transfermarkt, sa valeur marchande est d’environ 7 millions d’euros.

Le second, quant à lui, est âgé de 24 ans. L’international serbe, qui évolue en tant que milieu axial, est incontournable à la Lazio. Lors de cet exercice, Milinkovic-Savic a pris part à 29 matches, inscrit 5 buts et effectué 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Transfermarkt juge qu’il vaut environ… 70 millions d’euros. Présent à la Lazio depuis le mois d’août 2015 Sergej Milinkovic-Savic sera plus dur à déloger qu’Adam Marusic lors du marché des transferts estival.

