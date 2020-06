Au Parc des Princes, plusieurs joueurs sont sur la rampe de départ pour Leonardo. On pense notamment à Thiago Silva ou encore Edinson Cavani (PSG).

Conformément à ce qui se dessinait, le Brésilien et l’Uruguayen ne porteront plus le maillot du PSG la saison prochaine. Au cours d’un entretien relayé via Le Journal du Dimanche, Leonardo a confirmé cette information au sujet des deux hommes. « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l’histoire du club. On se demande toujours s’il faut continuer un bout de chemin ­ensemble ou s’il ne vaut pas mieux éviter l’année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin. »

Leonardo a ajouté qu’il « fallait prendre une décision logique » que ce soit « au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive ». Pour le moment, le directeur sportif brésilien ne sait pas s’il a raison, ou non, de faire ces choix. « Peut-être qu’on se trompe, je ne sais pas, il n’y a jamais de moment parfait. » Dans l’idéal, Leonardo aimerait bien que Thiago Silva et Edinson Cavani restent au PSG… deux mois de plus. « Maintenant, la Ligue des champions est encore en ligne de mire, et l’idée c’est de poursuivre la compétition avec eux jusqu’à fin août. Mais la manière dont on peut y parvenir n’est pas encore claire », a-t-il nuancé.

Leonardo mise sur trois autres départs

Puis Leonardo a ouvert des parenthèses consacrées à Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Eric-Maxim Choupo-Moting. Le dirigeant du PSG a expliqué que « l’idée, c’est aussi d’en rester là » pour ces éléments. Toutefois, Leonardo juge qu’il faudra en discuter lors « des deux mois qui viennent ». L’objectif est clair : « essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des Champions ». Ceci vaut aussi pour un autre joueur : Sergio Rico. « Son prêt s’arrête à la fin du mois et on ne peut pas recruter de deuxième gardien pour ces matches », a déploré Leonardo.

