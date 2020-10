L’équipe de France ne gagnera jamais l’Euro si…

Après avoir renoncé à l’équipe de France tant que Corinne Diacre sera sur le banc, Sarah Bouhaddi se lâche contre la sélectionneuse.

Sarah Bouhaddi a pris la décision en juillet dernier de ne plus répondre aux convocations de Corinne Diacre en équipe de France. La gardienne de l’Olympique Lyonnais ne supporte plus de travailler avec la sélectionneuse des Bleues et ne s’en cache pas. Elle a livré ses vérités lors d’un entretien dispensé sur OLTV.

« Il n’y a aucune relation, c’est ce que j’ai dit au sélectionneur quand je l’ai appelé pour lui annoncer ça. Tant qu’elle n’a pas confiance en moi et qu’il n’y a pas de relation entre elle et moi, il n’y a pas d’intérêt de travailler ensemble », a-t-elle lancé, indiquant que leur conversation téléphonique avait duré une minute.

Impossible de gagner avec Diacre, selon Bouhaddi

« L’après Coupe du monde (2019) a été très difficile avec elle. Je vivais très mal les stages. Après, quand je vois les matchs à la télé, bien sûr que ça me donne envie, mais je ne regrette pas car gagner un titre avec cette sélectionneuse me paraît impossible », a-t-elle asséné. « Ce sont des mots forts, mais on vit dans un climat très négatif. Beaucoup de joueuses le pensent aussi mais ne le disent pas. Je pourrais mettre mes deux mains à couper que l’équipe de France ne gagnera pas l’Euro (2022) si Corinne Diacre reste en poste », a-t-elle insisté.

Bouhaddi a également livré une anecdote pour exprimer le fossé qui existe entre la sélectionneuse et le contingent lyonnais. « Avec quatre de mes coéquipières, on est parties à Angoulême pour le lancement du film sur l’OL féminin. Corinne Diacre était elle aussi invitée. Au moment où elle est arrivée, elle ne nous a pas saluées ni félicitées (pour la Ligue des champions remportée juste avant). Pourtant, il y avait trois joueuses de l’équipe de France. Ce n’était peut-être pas des joueuses qui lui plaisaient mais il s’agissait quand même d’internationales. C’est triste, mais avec cette personne-là, on est dans un combat quotidien », a-t-elle considéré.

Images de IconSport