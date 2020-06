Liga, Bundesliga… : les bookmakers vont mieux respirer…

La Biélorussie ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir pour les parieurs sportifs puisque plusieurs championnats majeurs vont redémarrer.

Après la Bundesliga (Allemagne) ou encore la Liga NOS (Portugal), qui ont déjà repris leurs droits ces dernières semaines en Europe, la Liga espagnole revient cette semaine, pour le plus grand bonheur de tous.

Hormis les amateurs de spectacle offensif, ou encore les supporters Merengue, Catalans et Colchoneros, les bookmakers seront les grands gagnants de ce retour en force du championnat espagnol, eux qui vont avoir des paris sportifs plus alléchants à proposer à leurs inscrits.

Pokerstars Sports et compagnie en ébullition

Que ce soit Winamax, Betclic ou même Pokerstars Sports, tous ces bookmakers se réjouissent du retour des Karim Benzema, Lionel Messi et autres Jan Oblak sur les terrains espagnols. Et pour l’occasion, certains proposent en ce moment de belles offres pour attirer les parieurs d’après Wincomparator et son classement des meilleurs bookmakers.

L’occasion pour Adil Rami de se régaler devant sa TV après l’avoir fait devant devant FIFA 20, lui qui connaît bien la Liga pour avoir porté les maillots du FC Séville et de Valence. Malheureusement, rappelons que les autorités gouvernementales françaises et la LFP ont décidé de mettre un terme définitif à cette saison 2019/2020 en Ligue 1…

Images de IconSport