Liga : les dates de reprise connues !

Contrairement à la Ligue 1, la Liga devrait terminer sa saison. Les dates ont été communiquées au club, comme le révèle Javier Aguirre.

« J’espère que la France s’est concertée avec ses voisins européens avant de prendre cette décision, car si ce n’est pas le cas, c’est gravissime. Cela veut dire qu’elle tue son économie du football pendant que ses concurrents continuent à pouvoir y accéder », a lancé le président lyonnais Jean-Michel Aulas, devenu le premier opposant à la décision du Gouvernement puis de la LFP d’entériner la saison de Ligue 1. La France va-t-elle se retrouver isolée ?

La Liga devrait reprendre le 20 juin

En Italie et en Angleterre, les discussions se poursuivent, aucune décision n’a encore été prise mais l’idée d’une reprise fait toujours partie des hypothèses à l’étude. De son côté, l’Allemagne a choisi de redémarrer la Bundesliga dès le week-end prochain ! En Espagne, la sentence n’est pas encore tombée officiellement mais il semble que l’on se dirige également vers une reprise de la Liga. Les clubs en ont visiblement été avertis.

L’entraîneur de Leganes, Javier Aguirre a en effet affirmé que la Ligue espagnole a tranché la question et devrait annoncer très prochainement sa décision de reprendre. « Nous avons maintenant une date de début pour la ligue, nous commençons le 20 juin et nous terminerons officiellement le 26 juillet. La Ligue vient de m’informer officiellement et je suis très heureux que notre programme d’entraînement soit désormais planifié », a révélé le Mexicain à Marca Claro.

