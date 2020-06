Liga : Majorque – Barça, voir le match en direct et en streaming

Majorque reçoit le Barça ce samedi (22h), dans le cadre de la 28e journée de Liga. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Un peu plus de trois mois plus tard, la Liga est de retour ! Après la Bundesliga le mois dernier, et en attendant notamment la Serie A et la Premier League prochainement, le championnat d’Espagne a repris jeudi avec le derby andalou remporté par le FC Séville face au Betis (2-1). Hier vendredi, Valence et Levante se sont neutralisés (1-1) tandis que Grenade a dominé Getafe (2-1). Ce samedi, quatre nouveaux matchs sont au menu, avec en affiche le déplacement du FC Barcelone sur le terrain du Real Majorque (coup d’envoi à 22 heures).

Sur le papier, les Catalans seront largement favoris de cette rencontre en raison de leur qualité de leader au classement (58 points, dont 2 d’avance sur leur dauphin le Real Madrid), face à un adversaire classé 18e (25 points), à la lutte pour ne pas être relégué. Mais après une vacance aussi longue, difficile de savoir quel sera l’état de forme des deux équipes et si les Blaugrana seront capables de redémarrer pied au plancher. Une victoire serait bienvenue pour les coéquipiers de Lionel Messi car dans le cas contraire, le Real pourrait en profiter pour reprendre les commandes, ce qui serait du plus mauvais effet pour eux.

Foot en direct : comment voir Majorque – Barça en streaming

Comment voir ce match de football ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur beIN Sports 2. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site beIN Sports Connect sur Internet, afin de visionner la rencontre Real Majorque – FC Barcelone sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport